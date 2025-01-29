Vali Yiğitbaşı, Uzun Çarşı'da Esnafla Buluştu
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, tarihi Uzun Çarşı'da esnafla bir araya gelerek şehrin kültürel zenginliklerini paylaştı ve birlikte çalışma vurgusu yaptı.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, tarihi Uzun Çarşı da esnafla bir araya geldi.
Yiğitbaşı, şehir dışından gelenlerle Afyonkarahisar'ın kültürel zenginliklerini paylaştı.
Esnafla sohbet eden Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın her alanda daha da güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel