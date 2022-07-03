Vali Yiğitbaşı, LGS sınavında tam puan alan Onur Yılmaz'ı kabul etti - Haberler

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Vali Yiğitbaşı, LGS sınavında tam puan alan Onur Yılmaz'ı kabul etti

AA - Canan Tükelay - Güncel
Vali Yiğitbaşı, LGS sınavında tam puan alan Onur Yılmaz'ı kabul etti

LGS sınavında tam puan alan Onur Yılmaz, ailesiyle Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret etti.

LGS sınavında tam puan alan Onur Yılmaz, ailesiyle Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret etti.

Yiğitbaşı, başarılı öğrenci Onur Yılmaz ve ailesini kutladı.

Yılmaz'ın ailesinin okul ziyaretinde, öğretmenlerine derslerinden önce iyi huylu ve ahlaklı bir çocuk olup olmadığını sorduğunu öğrendiğini ve bunun kendisini son derece memnun ettiğini anlatan Yiğitbaşı, "Onur, başarısıyla hepimize büyük sevinç ve gurur yaşattı. Bu başarıda en büyük pay sahibi öncelikle ailesi ve özellikle annesi. Aynı zamanda da öğretmenleri. Ben Onur başta olmak üzere bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Onur'a da başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Baba İbrahim ve anne Cavide Yılmaz ile bir süre görüşen Yiğitbaşı, öğrenciye hediye takdim etti.

AA / Canan Tükelay - Güncel

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