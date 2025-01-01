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Vali Yiğitbaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Vali Yiğitbaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde çalışanların yeni yıllarını kutlayarak, asılsız ihbarlar konusunda vatandaşlardan duyarlılık istedi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Yiğitbaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Eroğul'dan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı, çalışanların yeni yıllarını tebrik etti.

Afyonkarahisar'daki 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2024 yılı içerisinde 761 bin 785 çağrı geldiğini anlatan Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Kurumun çalışma sistemini etkileyen en önemli husus asılsız ihbarlar. Bu konuda vatandaşlardan duyarlılık istiyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezine günlük ortalama 2 bin 107 çağrı geliyor. Bu çağrılardan yüzde 36'sı ise asılsız. Acil durumlarda asılsız çağıyla vebale giriliyor. Belki o sırada meşgul ettiğimiz hattımızın diğer ucunda acil bir vaka için bekleyen bir vatandaşımız olabilir. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. 112'yi sadece gerekli durumlarda arayalım."

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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