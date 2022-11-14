VALİ YERLİKAYA YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ Güncel Haberler İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti. İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti. Vali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan vatandaşları tedavi altına alındıkları Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Yerlikaya, yaralıların durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstiklal Caddesi Ali Yerlikaya Cumhuriyet İstanbul Güncel Haberler

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