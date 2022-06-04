Vali Yerlikaya: LGS sınavının yapılacağı okulların çevresinde tedbirler alındı - Haberler

Vali Yerlikaya: LGS sınavının yapılacağı okulların çevresinde tedbirler alındı İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, okulların çevresinde gürültü yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Lgs'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, okulların çevresinde gürültü yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Pazar günü yapılacak LGS sınavı ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "Pazar günü İstanbul'umuzda LGS'ye girecek 211.495 öğrencimize başarılar diliyorum. Sınavın yapılacağı 1.656 okulun etrafında gürültü yapılmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Hemşehrilerimden aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum" dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Ali Yerlikaya İstanbul LGS Güncel Haberler

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