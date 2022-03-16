VALİ YERLİKAYA: KAHRAMAN VATAN EVLATLARINA BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ

İstanbul Valiliği'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, düzenlenen tören ile 5 şehit yakını ve 13 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını verdi. Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne Vali Yerlikaya'nın yanı sıra 1. Ordu Komutanı Korg. Kemal Yeni, İBB Başkan Vekili Hüseyin Aksu, 3. Kolordu Komutanı Korg. Levent Ergün, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tümg. Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İlçe Belediye Başkanları, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

ŞEHİTLERİMİZ ŞEREF PAYEMİZ, GAZİLERİMİZ ONURUMUZDUR

NE YAPARSAK YAPALIM BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ

GAZİLİK ÖMÜR BOYU TAŞINACAK BİR ŞEREFTİR

ASIM'IN NESLİ BURADA

HER TÜRLÜ İMKANIMIZLA AİLELERİN YANINDAYIZ

Vali Yerlikaya, "Bize düşen en önemli vazife,şehitlerimizin emaneti kıymetli ailelerini ve gazilerimizi asla ihmal etmemek. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her daim yanlarında olmak. Hamdolsun, her türlü imkanımızla yanınızdayız, olmaya da devam edeceğiz. Şehit ailelerimize vatan toprağına sırladıkları evlatlarının, eşlerinin, kardeşlerinin, babalarının asla dinmeyeceğini bildiğim yürek acıları için, sabırlar diliyorum. Sizlere takdim edeceğimiz Devlet Övünç Madalyası'nın bu devletin, bu milletin bir vefa nişanesi olarak nesilden nesile gururla, kıvançla aktarılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel