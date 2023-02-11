Vali Yerlikaya: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 548 Hekim, Bin 449 Sağlık Personeli, 111 Ambulans ve Umke Aracı, 1 Seyyar Hastane Deprem Bölgesinde

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 548 hekim, bin 449 sağlık personeli, 111 ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı, 1 seyyar hastane deprem bölgesinde görev yaptığını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli, binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine ve büyük bir yıkıma yol açan depremlerin 6'ncı gününde bir yanından arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan, yaralı kurtulanların tedavileri sürüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman sağlık çalışanlarımız deprem bölgesinde aralıksız hizmet vermeye devam ediyorlar. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 548 hekim, bin 449 sağlık personeli, 111 ambulans ve UMKE aracı, 1 seyyar hastane ile yaralarımızı sarmak için görevlerinin başındalar" dedi.