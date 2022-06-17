Vali Yerlikaya, İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci sayısını paylaştı Açıklaması İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın ilk oturumu gerçekleştirilecek YKS ile ilgili istatistiki bilgiler paylaşarak, öğrencilere başarılar diledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın ilk oturumu gerçekleştirilecek YKS ile ilgili istatistiki bilgiler paylaşarak, öğrencilere başarılar diledi. Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, YKS 2022'ye sayılı saatler kaldı. İstanbul'da cumartesi Temel Yeterlilik Testi'ne 641 bin 851, pazar Alan Yeterlilik Testi'ne 393 bin 98, Yabancı Dil Testi'ne 39 bin 904 öğrencimiz girecek. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Yerlikaya, öğrenciler için sınav zamanı sessiz olunmasını istedi. AA / Mücahit Türetken - Güncel Ali Yerlikaya İstanbul Twitter Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Vali Yerlikaya, İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci sayısını paylaştı Açıklaması - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.