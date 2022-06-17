Vali Yerlikaya, İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci sayısını paylaştı Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Yerlikaya, İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci sayısını paylaştı Açıklaması

AA - Mücahit Türetken - Güncel
 - Güncelleme:
Vali Yerlikaya, İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci sayısını paylaştı Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın ilk oturumu gerçekleştirilecek YKS ile ilgili istatistiki bilgiler paylaşarak, öğrencilere başarılar diledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın ilk oturumu gerçekleştirilecek YKS ile ilgili istatistiki bilgiler paylaşarak, öğrencilere başarılar diledi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, YKS 2022'ye sayılı saatler kaldı. İstanbul'da cumartesi Temel Yeterlilik Testi'ne 641 bin 851, pazar Alan Yeterlilik Testi'ne 393 bin 98, Yabancı Dil Testi'ne 39 bin 904 öğrencimiz girecek. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Yerlikaya, öğrenciler için sınav zamanı sessiz olunmasını istedi.

AA / Mücahit Türetken - Güncel

Ali Yerlikaya İstanbul Twitter Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title