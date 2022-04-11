Vali Yerlikaya, İstanbul'da deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını duyurdu
AA - Mücahit Türetken - Güncel
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.
Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
AA / Mücahit Türetken - Güncel