Vali Yerlikaya: Hızlı trenle 1 milyon 117 bin 317 yolcu geldi - Haberler

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Vali Yerlikaya: Hızlı trenle 1 milyon 117 bin 317 yolcu geldi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Vali Yerlikaya: Hızlı trenle 1 milyon 117 bin 317 yolcu geldi

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 2022'nin ilk 5 ayında hızlı trenle İstanbul'a gelen ve giden yolcu sayısını paylaştı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 2022'nin ilk 5 ayında hızlı trenle İstanbul'a gelen ve giden yolcu sayısını paylaştı. Yerlikaya, İstanbul'a gelen yolcu sayısının 1 milyon 117 bin 317, giden yolcu sayısının ise 1 milyon 110 bin 818 olduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya, 'hızlı ve güvenli' ulaşım aracı olarak treni kullanan İstanbullular'a teşekkür etti.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Yerlikaya İstanbul Güncel Haberler

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