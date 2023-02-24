VALİ YERLİKAYA'DAN 'ÖZEL OKULLAR DEPREM ETÜT VE ANALİZLERİ' TOPLANTISI
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İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında 'Özel okullar deprem etüt ve analizleri' değerlendirme toplantısı düzenlendi.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında 'Özel okullar deprem etüt ve analizleri' değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Özel Okullar Derneği, Tüm Özel Okullar Derneği ve Özel Eğitim Kurumları Derneği yöneticileri katıldı.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel