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VALİ YERLİKAYA'DAN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

VALİ YERLİKAYA'DAN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Güncel Haberler

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer aldı.

- İstanbul

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ali Yerlikaya Güncel Haberler

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