VALİ YERLİKAYA'DAN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
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İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer aldı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel