Vali Yerlikaya'dan İstanbul'a gelen depremzedelere yönelik yardımlara ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenerek İstanbul'a gelen 25 bin 838 aileye, 57 milyon 623 bin 300 lira nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenerek İstanbul'a gelen 25 bin 838 aileye, 57 milyon 623 bin 300 lira nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 39 ilçe kaymakamlığına bağlı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma vakıflarınca kente gelen 25 bin 838 depremzede aileye 57 milyon 623 bin 300 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 14 bin 698 depremzede ailenin müracaatının alındığını, 4 bin 87 aileye 50 milyon 515 bin 279 lira sosyal ekonomik destek bağlandığını kaydeden Yerlikaya, "Saat 14.30 itibarıyla İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre, deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 14 bin 569 hastamızın, 13 bin 349'u taburcu edildi. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.