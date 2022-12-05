Vali Yerlikaya: Alibeyköy'deki kazada 33 hemşehrimiz yaralandı
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İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Alibeyköy Tramvay Durağı'nda meydana gelen trafik kazasında 33 kişinin yaralandığını açıkladı.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Alibeyköy Tramvay Durağı'nda meydana gelen trafik kazasında 33 kişinin yaralandığını açıkladı.
Alibeyköy Namık Kemal Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazada 33 kişinin yaralandığını açıkladı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alibeyköy Tramvay Durağı'nda meydana gelen trafik kazasında maalesef 33 hemşehrimiz yaralandı. Tedavileri devam eden hemşehrilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.