Vali Yazıcı'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yazıcı, mesajında, 1 Mayıs'ın emeğin, alın teri, bilek gücü ve kalkınmanın sembolü olduğunu belirtti.

Geleceği aydınlatmak için ter döken tüm emekçilerin gününü kutlayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bizler alın terini kutsal gören bir medeniyetin mirasçılarıyız. Tarih boyunca işçiye, esnafa, sanatkara, çiftçiye ve emekçiye değer veren devletimiz, emekçilerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunmasına özel ihtimam gösteriyor. Her zaman olduğu gibi gereken tüm adımları atıyor, atmaya da devam edecek. İşçimizin, emekçimizin her zaman yanında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; bu günün toplumsal enerjimizin birleşmesine ve kalkınmamıza vesile olmasını diliyor, tüm işçi kardeşlerimin ve ailelerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."