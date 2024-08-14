Vali Yavuz, yaralıları ziyaret etti

VALİ YAVUZ, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaralananları, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Vali Yavuz, doktorlardan bilgi alıp, tedavi gören yaralılarla sohbet edip, "Geçmiş olsun" dedi.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda, "Bodrum-Van seferini yapan yolcu otobüsünün Akçadağ ilçemizde şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan 26 kardeşimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hayati tehlikesi olan yaralımız ilk tespitlere göre bulunmamaktadır. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.