Vali Yavuz, 'Gönülden Gönüle' projesiyle hane ziyaretlerini sürdürüyor

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Gebze ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" düsturuyla çıktıkları yolda örnek projelerden birini hayata geçiren Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, hane ziyaretlerini ramazan ayında da sürdürüyor.

Vali Yavuz ve eşi, Gebze'de 6 engelli, 4 yaşlı ve 7 ihtiyaç sahibi aileye misafir oldu.

Hane sahipleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretleri esnasında karşılaştıkları vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Yavuz çifti, kendilerini sevinçle karşılayan çocuklarla da bir süre sohbet ederek, hediye verdi.

Vali Seddar Yavuz'un daha önce görev yaptığı yerlerde de uyguladığı projelerinden biri olan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Kocaeli'de bu kapsamda, şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara devletin şefkatli elini hissettirmek, insanların gönlüne girmek, toplumsal duyarlılık oluşturmak, devlet ve halk arasındaki bağı güçlendirmek, sorunları yerinde incelemek ve kalıcı çözümler üretmek, maddi ve manevi sıkıntıları gidermek, toplumsal değerlerin varlığını hissettirmek amacıyla bu güne kadar 2 bin 130 aile evlerinde ziyaret edildi.