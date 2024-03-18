Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Yaşlılara Saygı Haftası'nda mesaj yayımladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, hayat yolunda yaşanmışlıkları, tecrübeleri ve bilgi hazineleriyle aydınlık yarınlara yürümek isteyen toplumlara yol gösteren yaşlıların, toplumların hafızası olduğunu belirtti.

Bu toplumsal hafızanın diri tutulması ve gelecek kuşaklara aktarılması bakımından, yaşlıların toplumla bütünleşmesinin son derece önemli olduğuna işaret eden Yavuz, "Tarihini bilmeyen milletlerin geleceğe emin adımlarla yürümekte zorlanacağı gibi, yaşlılara saygı bilincine sahip çıkmayan toplumlar da nesiller arasında sağlıklı bağlar kurmakta zorlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, bugünlere gelmemizde çok büyük emekleri olan büyüklerimize saygı ve sevgiyle yaklaşmayı sağlayan bir kültürün temsilcisi olmuş, büyüklere gösterilen minnet duyguları ve ihtimam, toplumumuzda varlığını her zaman hissettirmiştir. Medeniyet kodlarımızda olduğu gibi yaşlılarımızı, anne ve babamızı bir mücevher gibi sımsıkı tutalım, onların hayır dualarını almaya gayret gösterelim. 'Türkiye Yüzyılı' hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle yaşlılarımızın şartlarının iyileştirilmesi ve hayata bağlanması noktasında büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı kutluyorum. Başta şehitlerimizin anne ve babaları olmak üzere, tüm yaşlılarımızın ömürlerinin her anını sağlıkla ve mutlulukla yaşamalarını temenni ediyor, tüm yaşlılarımızın ellerinden öpüyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."