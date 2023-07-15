Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Yavuz, 15 Temmuz'un küresel güçlerin Türkiye'de meydana getirdiği bir hadise olduğunu belirtti ve Türk milletinin tarih boyunca şahadeti bir tercih olarak gördüğünü vurguladı.

Vali Yavuz: "15 Temmuz küresel güçlerin Türkiye'de meydana getirdiği bir hadisedir"

KOCAELİ - 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "15 Temmuz küresel güçlerin Türkiye'de meydana getirdiği bir hadisedir. Aziz Türk milleti tarih boyunca birçok sınamadan, meydan okumadan geçmiş, şahadeti her zaman bir tercih olarak görmüş, hiçbir İslam ve Türk büyüğü yatağında ölmeyi dilememiştir" dedi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından şehit aileleri ve gazi ve aileleri onuruna yemek programı düzenledi. Restoranda düzenlenen yemek programına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, vali yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Cumhuriyet başsavcısı Ferhat Kapıcı, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, gaziler, şehit aileleri ve davetliler katıldı.

"Hiçbir İslam ve Türk büyüğü yatağında ölmeyi dilememiştir"

Türkiye yüzyılının kahraman şehit ve gazileri anmak, demokrasi ve milli birlik vesilesiyle alçak darbe girişimi teşebbüsünü unutturmamak için programlar düzenlediklerini söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Emperyalizm uzantıları 15 Temmuz gecesi bu ülkenin birlik ve bütünlüğüne, kardeşliğine, toprak bütünlüğüne, demokrasisine kast etmiştir. Her zaman söylediğim gibi bu sümüklü bir papazın ya da bazılarının hoca dedikleri sümüklünün gerçekleştirebileceği bir organizasyon da değildir. Geçmişten bu yana Türk'ün varlığını bu topraklarda istemeyen, bizi söküp atmak isteyen, ülkeyi bölüp parçalamak isteyen, milletimizin birlik ve beraberliğini kast ederek bizleri yeni baştan darlığa düşürmek isteyen küresel güçlerin Türkiye'de meydana getirdiği bir hadisedir. Aziz Türk milleti tarih boyunca birçok sınamadan, meydan okumadan geçmiş, şahadeti her zaman bir tercih olarak görmüş, hiçbir İslam ve Türk büyüğü yatağında ölmeyi dilememiştir" diye konuştu.

"Tarihimizde utanacağımız sömürgecilik dahil herhangi bir kara leke yoktur"

Konuşmasını sürdüren Vali Yavuz, "Türk milletinin bir kez daha kahramanlığını, büyüklüğünü, fedakarlığını ve şahadete gül bahçesine girercesine göstermiş olduğu üstün fedakarlığı, azmi ile karşılaşmış ve bir kez daha tarihte olduğu gibi hayal kırıklığına uğramışlardır. Aziz Türk milleti demokratik rejimi benimsemiş, insan hak ve hürriyetlerini içselleştirmiş ve yaşam biçimine dönüştürmüş bir millettir. Tarihimizde utanacağımız sömürgecilik dahil herhangi bir kara leke yoktur. Bugün bile dünyayı sömürenlerin küresel güçler olduğunu, bu ülkede bile bilmeyenlerin olduğu maalesef hepimizin gözleri önünde cereyan ediyor. Süslü cümlelerle insan hakları, hukuk, demokrasi dersi verenlerin dünyadaki bütün zulümlerin, sömürülerin, açlıkların aslında müsebbibi oldukları gayet açıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda meydana gelen büyük değişim ve değişiklik, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda kat ettiğimiz yol, emperyalizm odaklarını tekrar kaygılandırmıştır. Bu kaygı 15 Temmuzu doğurmuştur. Buradan hareketle Türkiye yüzyılının başlangıcını oluşturan Türkiye yüzyılı kahramanları, sizleri, anne babalarını, eşlerini ve burada bulunan kahraman gazilerimizi tebrik ediyoruz. Aziz vatanımızın bağımsızlığında hür ve özgür yaşamamızda büyük katkısı olan bütün şehitlerimizi rahmet, minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.