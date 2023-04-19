Vali Yardımcısı Talha Battal, Şemdinli'de selin hasar verdiği köyleri ziyaret etti

Şemdinli Kaymakamlığını vekaleten yürüten Vali Yardımcısı Talha Battal, selden etkilenen köyleri ziyaret etti.

Şemdinli Kaymakamlığını vekaleten yürüten Vali Yardımcısı Talha Battal, selden etkilenen köyleri ziyaret etti.

Battal, yağıştan dolayı hasar gören Konur, Uğuraçan, Beyyurdu ve Boğazköy köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Battal, geçmiş olsun dileğinde bulundu.