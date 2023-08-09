Vali yardımcısı Ciğerci, Edirne'deki yatırımları açıkladı

Havsa hükümet konağı çalışmaları devam ediyor

EDİRNE - Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Havsa ilçesinde çalışmaları süren hükümet konağı inşaatını inceleyerek devam eden yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Vali Yardımcısı Ciğerci, Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı ile ilçe merkezinde çalışmaları süren hükümet konağı şantiyesini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Keşan ve Enez ilçelerindeki hükümet konaklarının ihale süreçleri devam ettiğini ifade eden Vali Yardımcısı Ciğerci, Keşan'da ilçe jandarma komutanlığı yapımı için inşaat çalışmalarının başladığının müjdesini de verdi.

Kapıkule Sınır Kapısı'na modern bir jandarma karakolu kazandıracaklarını aktaran Ciğerci, Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nın zemin etüt çalışmalarının ihale sürecinin ardından yapımına başlanacağını ifade etti.

Okullarla ilgili çalışmalarında devam ettiğini vurgulayan Ciğerci, Tarihi konakların restorasyonuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve İlhan Koman Konağı'nın restorasyonunu gerçekleştireceklerini belirtti.

"Kapıkule Sınır Kapısı'na modern bir jandarma karakolu kazandırıyoruz"

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Havsa Hükümet Konağı 3 bin 300 metrekarelik bir alan üzerine oturacağını belirterek, "Bodrum, zemin ve iki kattan oluşuyor. İlçemizdeki tüm kurumları içinde barındıracak. Bunun yanında Keşan ve Enez ilçelerindeki hükümet konaklarının ihale süreçleri devam ediyor. Keşan'da ilçe jandarma komutanlığı yapımı için inşaat çalışmalarına başlandı. Kapıkule Sınır Kapısı'na modern bir jandarma karakolu kazandırıyoruz. Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nın zemin etüt çalışmaları sürüyor ve ihale sürecinin ardından yapımına başlanacak. Okullarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi konakların restorasyonuyla ilgili çalışmalar devam ediyor, bu aşamada İlhan Koman Konağı'nın restorasyonunu gerçekleştireceğiz" dedi.