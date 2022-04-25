VALİ VE KOMUTAN EŞLERİ, KİMSESİZ ÖĞRENCİLERLE İFTAR VE SAHURDA BİR ARAYA GELİYOR

VAN (DHA) - VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in eşi Bilgin Bekmez, ramazan ayı boyunca sevgi evleri ve çocuk evlerinde kalan kimsesiz çocuklarla iftar ve sahurda bir araya gelip moral veriyor. Sofrayı kendi elleriyle hazırlayan Meral Bilmez, Bu ziyaretleri yaparken hem çocuklarımızın gönlünü almak hem bir aile olduğumuzu hissettirmek, bizim temel amacımız dedi.

Kız öğrencilerin kaldığı çocuk evine sahur vakti konuk olan Meral Bilmez, hazırlanan yemekleri kendi elleriyle servis tabaklarına doldururken, Bilgin Bekmez ise yardımcı oluyor. Çocuk evinde kalan kız öğrenciler de, hazırladıkları pasta ile Bilmez'e doğum günü sürprizi yaptı. Oldukça duygulanan Meral Bilmez, kız öğrencilere teşekkür etti.

'HER KAPININ ARDINDA BAMBAŞKA SIKINTILARIN OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Meral Bilmez, ramazan ayı boyunca evlere ziyaretler yaptığını belirterek şöyle konuştu

Bu çalışmalarda temel hedefimiz, bizim devlet kurumlarında kalan çocukların sahip oldukları koşulların aslında düşündükleri gibi kafalarında oluşturdukları şablona uygun kötü koşullar olmadığını fark ettirebilmek. Çünkü ramazan ayı boyunca biz Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Daire Başkanı ile beraber gün içerinde aile ziyaretleri yapıyoruz ve pek çok aileyi ziyaret ettik.Yaptığımız ziyaretlerde her kapının ardından bambaşka sıkıntıların olduğunu gördük. Çocukları ziyaret ederken de bunları paylaşıyoruz. Bunları anlatmaya gayret ediyoruz ki; devlet olarak bu çocuklarımıza yapılan yatırımların farkına varsınlar. Farkındalık, zannederse bizim en büyük eksikliğimiz. Kesinlikle her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Ben hiçbir yerde görmediğim kadar Van'da Çocuk Evleri'nde ve Sevgi Evleri'nde içlerinde sorumlulukla beraber çok ciddi merhamet taşıyan bir personel kitlesi ile karşı karşıyayım. Bununla kesinlikle gurur duyuyorum.Bu evleri ziyaret ederken hem çocuklarımızın gönlünü almak hem bir aile olduğumuzu hissettirmek hem de sahip oldukları bu ailenin, bu koşulların çok fark ettirebilmek bizim temel amacımız. Beni en çok etkileyen olay, yaptığımız ziyaretlerde çocukların ailelerinden ayrı kalmaları. Tabii dilediğiniz kadar imkan tanıyın tabiiki telafi edemediğmiz bazı şeyler var. Beni gerekten çok ağır yaralayan çok travmatik olaylar var. Bazen çocukları ziyaret ederken de sofrayı kendim hazırlıyorum, bundan en büyük zevk alıyorum. Bu konuda Jandarma Komutanımızın eşi ise beni hiç yalnız bırakmıyor. Kendisine teşekkür ediyorum.

Demirören Haber Ajansı / Güncel