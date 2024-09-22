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Vali Varol, Deprem Konutlarını İnceledi

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Adıyaman Valisi Osman Varol, İndere bölgesinde yapımı süren deprem konutlarını sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle birlikte ziyaret etti. Varol, 16 bin 467 konuttan 6500'ünün kurasının çekildiğini ve inşaatların hızla devam ettiğini belirtti.

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle İndere bölgesinde yapımı süren deprem konutlarını inceledi.

Varoy, ziyaret sonrası gazetecilere, bugün sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle İndere bölgesindeki kalıcı deprem konutlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

İndere bölgesinde yapımı süren deprem konutlarına ilişkin sürekli bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Konutları yerinde görmek gerekiyor. Bugün de ziyaretçilerimiz özellikle sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri gördükleri bu yoğun çalışma ortamından gerçekten etkilendi. Etkilenmemek elde değil. 16 bin 467 konuttan 6500 civarı konutun kurasını çektik. Konutları büyük oranda hazırlıyoruz. İnşallah yakın zamanda da tüm bu siteyi tamamlayacağız. Burası nüfusuyla da ülkemizin orta büyüklükteki bir ilçesi kadar insan barındıracak. Her türlü donatıyla ilgili inşaatlar devam ediyor. Ticari alanlarıyla gerçekten güzel bir kentsel alan yaşam alanı olacak. Adıyaman'a hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel

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