Ağrı dağı

Ağrı dağı üs bölgesi

Ağrı Valisi Osman Varol'un Doğubayazıt ilçesindeki Yaygınyurt Üs Bölgesini ziyaret etmesi

Vali Varol'un askerleri selamlaması

Askerlerle iftarını açması

Vali Varol'un gazetecilere açıklamalarda bulunması

Vali Varol, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki üs bölgesinde Mehmetçikle iftar yaptı

AĞRI (AA) – Ağrı Valisi Osman Varol, Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan üs bölgesinde Mehmetçikle orucunu açtı.

Vali Varol, Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Yaygınyurt Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Varol, burada kendisini karşılayan askerlerle sohbet edip ardından iftar yaptı.

Varol, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, askerlerle iftar yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Vali Varol, "Kardeşlerimiz burada zor koşullarda vatan hizmetini yerine getiriyorlar Allah onlardan razı olsun. Memleketimizin gerçekten zor bir bölgesi ama bizim jandarma teşkilatımız var olduğu günden bugüne kadar zorlu koşullarda vatan ve bayrak için mücadelesini sürdürdü. Bugün de aynı o şekilde o mücadeleyi devam ettiriyorlar. Bizler onlardan razıyız Allah onlara kolaylık versin, ayaklarına taş değdirmesin." diye konuştu.

Varol, İran sınırına çok yakın bir noktada bulunduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Önemli ve kritik bir bölgede Ağrı Dağı'nın eteğindeyiz. Çok yakın bir zamana kadar burada ciddi güvenlik problemlerimiz vardı ama artık çok şükür çok rahatız. Vatandaşlarımız huzur içerisinde ve bu huzur ortamının devam etmesi için buradaki kardeşlerimiz vazifelerini yerine getiriyorlar. Bu şekilde bu huzur ortamını sürdürmekte en temel hedefimiz."

Programa, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Üngüt ve Doğubayazıt Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Taner Kahriman katıldı.