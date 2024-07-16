Vali Ünlü: Kısmen kontrol altına alındı

VALİ ÜNLÜ: KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Soma ilçesindeki ormanda çıkan yangına 2'nci gününde de havadan ve karadan müdahale sürerken, Manisa Valisi Ever Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi. Ünlü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Soma İlçesi Deniş Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını saat 11.00 itibariyle kısmen kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları başlatılmıştır. Yangını söndürmek için canla başla çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,