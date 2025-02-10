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Vali Uğur Turan, Sigarayı Bırakanlara Teşekkür Belgesi Verdi

Vali Uğur Turan, Sigarayı Bırakanlara Teşekkür Belgesi Verdi
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, sigarayı bırakan 14 kişiye teşekkür belgesi vererek, tütün ile mücadelenin önemine dikkat çekti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, sigarayı bırakan 14 kişiye teşekkür belgesi verdi.

Vali Turan, Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen programda, tütün ve tütün ürünleri ile mücadelenin önemli olduğunu söyledi.

Sigaranın toplum sağlığını olumsuz etkilediğini ifade eden Turan, sigarayı bırakarak toplumda rol model olanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Turan, sigarayı bırakan 14 kişiye teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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