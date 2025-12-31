Kırklareli Valisi Turan, muhtarlarla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Uğur Turan, Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda muhtarların taleplerini dinledi.

Muhtarların ilettiği sorunları yerinde çözüme kavuşturma gayretinde olduklarını belirten Turan, "Muhtarlarımız, devletimizin vatandaşlarımıza uzanan eli, köylerimizin, mahallelerimizin sesi ve en güçlü temsilcileridir. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Kırklareli'nin her köşesinde vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve refahı için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Her alanda yatırımların sürdüğünü vurgulayan Turan, devletin tüm imkanlarının vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Ardından kurum müdürleri ilçede devam eden yatırımlar ile yapılması planlanan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.