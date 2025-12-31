Haberler

Kırklareli Valisi Turan, muhtarlarla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Turan, muhtarlarla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, onların sorunlarını dinledi ve devletin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin devam ettiğini vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Uğur Turan, Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda muhtarların taleplerini dinledi.

Muhtarların ilettiği sorunları yerinde çözüme kavuşturma gayretinde olduklarını belirten Turan, "Muhtarlarımız, devletimizin vatandaşlarımıza uzanan eli, köylerimizin, mahallelerimizin sesi ve en güçlü temsilcileridir. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Kırklareli'nin her köşesinde vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve refahı için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Her alanda yatırımların sürdüğünü vurgulayan Turan, devletin tüm imkanlarının vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Ardından kurum müdürleri ilçede devam eden yatırımlar ile yapılması planlanan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan 7 ismin mal varlığına el konuldu

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Niğde'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Yaşlı çiftin şüpheli ölümü! Bulgular tek bir ihtimali işaret ediyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor