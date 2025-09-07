Vali Uğur Turan Köy Okullarını Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy okullarındaki hazırlıkları inceledi.

Turan, ilk olarak kent merkezine bağlı Kayalı ve Yoğuntaş köylerindeki okulları ziyaret etti.

Okullardaki hazırlıkları kontrol eden Turan, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Babaeski ve Lüleburgaz ilçesine bağlı köylerdeki okulları gezerek incelemede bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Turan, sorunsuz ve başarıyla dolu bir yıl diledi.

Tüm okulların eksiksiz bir şekilde yeni dönem geçirmesi çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Turan, devletimizin öğrencilerimize sunduğu imkanların her geçen gün arttığını, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi için yoğun gayret gösterildiğini vurguladı.