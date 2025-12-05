Kırklareli Valisi Turan, aile ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Turan, projeden yararlanarak evlenen 3 çifti evlerinde ziyaret etti.

Çiftlerle sohbet eden Turan, projenin aile kurumunu güçlendiren, genç çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destek sunan önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Turan, gençlere aile yaşamlarında mutluluk ve başarılar diledi.