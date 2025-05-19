Vali Uğur Turan'dan 19 Mayıs Mesajı

Vali Uğur Turan'dan 19 Mayıs Mesajı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Turan, 19 Mayıs'ın İstiklal Mücadelesi'ndeki önemine vurgu yaparak gençlere vatan, bayrak ve özgürlük değerlerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında 19 Mayıs 1919'un İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında ve Cumhuriyet'in kurulmasında milat olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın 106. yılının büyük bir coşku ve heyecanla kutlandığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelesi boyunca, tarihe gömülmek istenen aziz milletimiz azim, cesaret, kararlılık ve inançla yürüdüğü yolda, her türlü zorluğa göğüs germiş, canı pahasına vatanına ve bayrağına yönelen tehditleri bertaraf etmiştir. Işığımız, umudumuz, geleceğimiz sevgili gençler, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu kutlu günü 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek sizlere, Türk gençliğine adadı.

Bugün biz, sizlere daha aydınlık, umutlu ve barış dolu bir gelecek için çalışırken, sizden beklentimiz, kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız, bu yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır. Samsun'da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz. Bu aziz vatanın atalarımızdan bizlere emanet olduğunun bilinciyle milletimize, devletimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu, daha müreffeh yarınlara taşımanın gayreti ve çabası içerisinde olacağınıza inanıyor, sizlere güveniyoruz."

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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