Vali Uğur Turan, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine ziyarette bulundu.

Vali Turan eşi Nihal Turan ile merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından çocuklarla sohbet eden Turan, her fırsatta devlet korumasındaki çocukları ziyaret ettiğini söyledi.

Turan, ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş da yer aldı.