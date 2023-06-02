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Vali Tutulmaz, Kdz. Ereğli ilçesindeki çalışmaları inceledi

Vali Tutulmaz, Kdz. Ereğli ilçesindeki çalışmaları inceledi

Güncel Haberler

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Orman Bölge Müdürlüğünün Kdz. Ereğli ilçesinde yürüttüğü çalışmalarda incelemelerde bulundu. Vali Mustafa Tutulmaz; Cemaller köyü Hoballar mevkinde yapılan 'Şehitler Ormanı Orman Parkı' nda yapılan bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını inceledi, fidan dikti. Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'ndan bilgi aldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Orman Bölge Müdürlüğünün Kdz. Ereğli ilçesinde yürüttüğü çalışmalarda incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Tutulmaz; Cemaller köyü Hoballar mevkinde yapılan "Şehitler Ormanı Orman Parkı" nda yapılan bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını inceledi, fidan dikti. Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'ndan bilgi aldı. Vali Tutulmaz'ın programına katılan Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz da fidan dikti, can suyu verdi. Vali Mustafa Tutulmaz ardından Gümeli beldesinde de incelemelerde bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Valiliği Ereğli Güncel Haberler

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