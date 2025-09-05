Vali Turan, Tugay Komutanı ve Rektör ile Görüşme Gerçekleştirdi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabri Gökhan Karamürsel ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı kabul etti.

Vali Turan, ilk olarak makamında görevine yeni atanan Tugay Komutanı Tuğgeneral Karamürsel'i ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Karamürsel'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek görevinde başarı temennisinde bulundu.

Ardından Rektör Ak ile görüşen Vali Turan, üniversitenin akademik çalışmaları, araştırma projeleri, öğrenci odaklı eğitim programları, bilimsel etkinlikleri, inovasyon ve teknoloji geliştirme projeleri ile kültürel ve toplumsal katkı sağlayan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kırklareli Üniversitesinin kuruluşundan bu yana bölgenin yükselen yıldızı ve kentin göz bebeği olduğunu ifade eden Turan, üniversitenin eğitim, bilim ve araştırma alanlarındaki gelişimine sağladığı katkılardan dolayı Ak ve yönetimi ile akademik kadrosunu tebrik etti.