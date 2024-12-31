Üye Girişi
Haberler
600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
600 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
Milli Piyango'nun ilk şanslı rakamları belli oldu
İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
Şampiyon belli oldu! İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu

Vali Tuncay Akkoyun, Güvenlik Güçlerinin Yeni Yılını Kutladı

Vali Tuncay Akkoyun, Güvenlik Güçlerinin Yeni Yılını Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, görevdeki güvenlik güçlerini ziyaret ederek 2023 yılını kutladı ve onların fedakarlıkları için teşekkür etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, görev başındaki güvenlik güçlerini ve personeli ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Akkoyun; Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ile 112 Acil Çağrı Merkezi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti.

Görevi başındaki personelin yeni yılını kutlayan Akkoyun daha sonra kentteki polis ve jandarma uygulama noktalarında güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Gösterdikleri fedakarlık için güvenlik güçlerini tebrik eden Akkoyun, tüm personelin aileleri ve sevdikleriyle mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
img

ABD ve İngiltere'den Yemen'e saldırı
img

Adım atacak yer kalmadı! İstanbul'da yılbaşı yoğunluğu
img

Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam

Son Dakika Haberleri

Matematikteki ünlü probleme göre, bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin miladi doğum gününün aynı gün olma ihtimali, hepsininkinin ... Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu? Salahiyet ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster YILBAŞI 11 Aralık 1941'de sürgündeki Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince, Japonya hükümeti nasıl bir cevap vermiştir? Nuri Alço ve Küçük Emrah toplam kaç filmde birlikte rol almıştır? Hangisi bir atasözü değildir? "Açık kapı kilit tutmaz, Çürük tahta çivi tutmaz, Kaynayan kazan kapak tutmaz, Yuvarlanan taş yosun tutmaz" Milli Piyango bilet sorgulama linki 2025! Arkadaşlara, dostlara yılbaşı mesajı (2025) Milli Piyango belli oldu mu 2025? 2015, 2016 ve 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır? Hangisi, 16. yüzyılda Batı Avrupa'ya İstanbul'dan götürüldüğü içi İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadaki adını Türkçeden almıştır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.