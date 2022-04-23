Vali Toraman koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Alper'e devretti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Toraman koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Alper'e devretti

İhlas Haber Ajansı - Kamil Cankılıç - Güncel
 - Güncelleme:

- Vali Toraman koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Alper'e devretti Minik Vali Alper, arkadaşlarının oyun oynarken düşmemeleri için okul bahçesine asfalt döşenmesini istedi Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Vali Dr. Ömer Toraman koltuğunu 4.

- Vali Toraman koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Alper'e devretti

Minik Vali Alper, arkadaşlarının oyun oynarken düşmemeleri için okul bahçesine asfalt döşenmesini istedi

ELAZIĞ - Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Vali Dr. Ömer Toraman koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Alper Toker'e devretti. Toker'in ilk isteği ise okul bahçesine asfalt dökülmesi oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, koltuğunu Yunus Emre İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Alper Toker'e devretti. Vali Toraman makamını devrettiği Toker'e valinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verdi. Vali Toramanın makamına oturan Toker, makamın kendisine verilmesinden ötürü memnuniyetini dile getirerek, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Ardından Toker, arkadaşlarının oyun oynarken düşmemeleri için okul bahçesine asfalt döşenmesini istedi.

Konuşmaların ardından Vali Toraman, Toker ve yanındaki arkadaşlarına çeşitli hediyeler takdim etti. Son olarak makam aracına binen minik vali Toker, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa geçti.

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, oyunlar, Çocuk, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title