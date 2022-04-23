- Vali Toraman koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Alper'e devretti

Minik Vali Alper, arkadaşlarının oyun oynarken düşmemeleri için okul bahçesine asfalt döşenmesini istedi

ELAZIĞ - Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Vali Dr. Ömer Toraman koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Alper Toker'e devretti. Toker'in ilk isteği ise okul bahçesine asfalt dökülmesi oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, koltuğunu Yunus Emre İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Alper Toker'e devretti. Vali Toraman makamını devrettiği Toker'e valinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verdi. Vali Toramanın makamına oturan Toker, makamın kendisine verilmesinden ötürü memnuniyetini dile getirerek, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Ardından Toker, arkadaşlarının oyun oynarken düşmemeleri için okul bahçesine asfalt döşenmesini istedi.

Konuşmaların ardından Vali Toraman, Toker ve yanındaki arkadaşlarına çeşitli hediyeler takdim etti. Son olarak makam aracına binen minik vali Toker, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa geçti.