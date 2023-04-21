- Vali Toraman, depremzedelerle bir araya geldi

ELAZIĞ - Elazığ Valilisi Dr. Ömer Toraman, KYK yurtlarında misafir edilen depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek depremlerini kutladı.

Vali Dr. Ömer Toraman, eşi Neşe Toraman ile ilk olarak Gazi Huzurevi'nde yaşayan yaşlılarla ile bir araya geldi. Burada bir süre kalan Vali Toraman ardından KYK yurduna geçerek depremden sonra misafir edilen depremzedelerin bayramını kutladı. Daha sonra Ahıska Türk'lerinin barındığı konteyner kente ve yine depremzedelerin kaldığı Kırklar Mahallesi Geçici Barınma Merkezine geçen Toraman, vatandaşlar ile bayramlaştı.

Ramazanı huzur içerisinde geçirdikten sonra bayrama ulaştıklarını belirten Vali Ömer Toraman, "Ramazan Bayramı'nı hemşerilerimizle beraber idrak ediyoruz. Sabah bayramlaşmamız yaptık. 6 Şubat depreminden sonra ilimizde misafir ettiğimiz hemşerilerimizle bayramlaşıyoruz. Depreme müteakip özellikle Malatya'da şiddetli yıkım olduğu için çok sayıda vatandaşımız Elazığ'a geldi. Onları yurtlarında veya kamu misafirhanelerinde misafir ettik. İlk günden bugüne kadar elimizden geldiğince her türlü ihtiyaçlarını karşıladık. Yurtlarımızda şuan 4 bin 100 civarında misafirimiz var. Elimizden geldiğince sıkıntılarını giderecek tedbirleri alarak hizmet etmeye gayret gösterdik" dedi.