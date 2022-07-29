Vali Toraman, Baskil'de çimento fabrikasını ziyaret etti

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Baskil ilçesinde Seza Çimento Fabrikasına ziyarette bulundu.

Fabrika genel müdürü Ahmet Tursun tarafından karşılanan Vali Toraman beraberindekilerle fabrikanın birimlerini gezerek yetkililerden yapılan çalışmalara ilişkin ilgi aldı.

Toraman, yaptığı açıklamada, ilçede üretim yapan fabrikanın hem istihdama hem de ekonomiye katkısı bakımından önemli olduğunu belirtti.

Üretime dayalı yapılan bütün yatırımları ve işletmeleri önemsediklerini ifade eden Toraman, "Bölgemizde işsizliğe bir nebze çare olan bu yatırımlar bölgemizin kalkınmasına da öncülük etmektedir. Bölgemize böyle bir yatırımı ve çevreci tesisi kazandıran fabrikanın yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Toraman'a, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat da eşlik etti.