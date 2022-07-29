Vali Toraman, Baskil'de çimento fabrikasını ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Toraman, Baskil'de çimento fabrikasını ziyaret etti

Vali Toraman, Baskil'de çimento fabrikasını ziyaret etti

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Baskil ilçesinde Seza Çimento Fabrikasına ziyarette bulundu.

 - Güncelleme:

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Baskil ilçesinde Seza Çimento Fabrikasına ziyarette bulundu.

Fabrika genel müdürü Ahmet Tursun tarafından karşılanan Vali Toraman beraberindekilerle fabrikanın birimlerini gezerek yetkililerden yapılan çalışmalara ilişkin ilgi aldı.

Toraman, yaptığı açıklamada, ilçede üretim yapan fabrikanın hem istihdama hem de ekonomiye katkısı bakımından önemli olduğunu belirtti.

Üretime dayalı yapılan bütün yatırımları ve işletmeleri önemsediklerini ifade eden Toraman, "Bölgemizde işsizliğe bir nebze çare olan bu yatırımlar bölgemizin kalkınmasına da öncülük etmektedir. Bölgemize böyle bir yatırımı ve çevreci tesisi kazandıran fabrikanın yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Toraman'a, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat da eşlik etti.

AA / Ramazan Kaplan - Güncel

Elazığ Baskil Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title