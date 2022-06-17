Vali Tekbıyıkoğlu'ndan üniversite adaylarına sınav öncesi moral ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Tekbıyıkoğlu'ndan üniversite adaylarına sınav öncesi moral ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Kırıkkale Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Vali Bülent Tekbıyıoğlu, sınav öncesi üniversite adaylarıyla bir araya geldi, gençlerle masa tenisi oynadı.

Kırıkkale Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Vali Bülent Tekbıyıoğlu, sınav öncesi üniversite adaylarıyla bir araya geldi, gençlerle masa tenisi oynadı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek üniversite adayları ile bir araya geldi. Tekbıyıkoğlu, gençlerle sohbet ederek sınav heyecanı yaşayanlara da tavsiyelerde bulundu. Çeşitli etkinliklerin ve faaliyetlerin yürütüldüğü Gençlik Merkezi'ni gezen Tekbıyıkoğlu, gençlerle masa tenisi oynayıp, hatıra fotoğrafı çekindi. Bazı kurumlarda memur olan kişiler ile öğrencilerin yer aldığı tiyatro ekibiyle de bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Tekbıyıkoğlu'nun ziyareti sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ile Gençlik Merkezi Müdürü Ümit Uçankuş hazır bulundu. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırıkkale gençlik Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title