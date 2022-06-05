Vali Tavlı, "Doğaya Saygı Projesi"nin uygulandığı Bayır Mahallesi'ni ziyaret etti - Haberler

Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Doğaya Saygı Projesi"nin uygulandığı Marmaris ilçesi Bayır Mahallesi'nde kurum müdürleri ve aileleriyle bir araya deldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tavlı, Muğla Valiliği himayesinde OPET'in, "Doğaya Saygı Projesi"nin uygulandığı Bayır Mahallesi'nde kurum müdürleri ve aileleriyle kahvaltı programında buluştu.

Bayır Meydanı'nda 2 bin yıllık Çınar ağacı altında düzenlenen kahvaltı programına Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, vali yardımcıları ve aileleri, ilçe kaymakamları ve aileleri, kurum müdürleri ve aileleri ile Bayır Köy Kooperatifi üyeleri katıldı.

Kahvaltı programı ardından köy meydanında faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Vali Tavlı, hayırlı sezonlar diledi, daha sonra köy sakinleri ile sohbet etti. Vali Tavlı ardından eşi Ayşe Tavlı ile birlikte Bayır Köy Kooperatifini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.