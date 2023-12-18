Vali Tanrısever: Olumsuz Bir Durum Yok

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden sonra yapılan saha çalışmalarında herhangi bir olumsuzluğu rastlanılmadığını açıkladı.

VALİ TANRISEVER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden sonra yapılan saha çalışmalarında herhangi bir olumsuzluğu rastlanılmadığını açıkladı. Vali Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümüşhane Kelkit merkezli 4,3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk etapta karşılaşılan olumsuz bir durum yoktur. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.