İzmir'de Yılbaşı Tedbirleri: 13 Bin 385 Personel Görevlendirildi

İZMİR Valisi Süleyman Elban, yılbaşı tedbirleri kapsamında, emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik'ten toplam 13 bin 385 personelin görevlendirildiğini söyledi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yılbaşı günü alınacak tedbirler ve yürütülen çalışmalar ilişkin İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), açıklamalarda bulundu. İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da açıklamaya katıldı. Vali Süleyman Elban, açıklamasına Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında şehit olan polislere rahmet, yaralanan polis ve bekçilere de acil şifalar dileyerek başladı. Vatandaşların huzur, güven iklimi içerisinde ve sağlıklı bir şekilde yeni yıla girmeleri için birçok konuda tedbir aldıklarını ve bu konuda çalışmalara da başladıklarını belirten Vali Elban, "Yaklaşık son bir aydır kaçak içki ile ilgili mücadelelerimizi sıklaştırdık ve ciddi manada yakama yapıldı. Hem emniyetimiz hem jandarmamız bu konuda denetimlerini arttırarak devam ettiriyor" dedi.

'TRAFİKTE EKİP SAYIMIZI ARTIRDIK'

Yılbaşı ile ilgili son 10-15 günden bu yana çeşitli tedbirleri hayata geçirmeye başladıklarına dikkati çeken Vali Elban, "Yarın itibariyle gün içerisinde yoğunlaşan trafikle birlikte vatandaşlarımızın, yılbaşı telaşı ve heyecanıyla, huzur içerisinde evlerine ya da yılbaşına girecekleri mekanlara erişmeleri ve güvenle huzur içerisinde evlerine dönmeleri ile ilgili birçok tedbir alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan yılbaşı akşamı için 13 bin 385 arkadaşımızı görevlendirdik. Hem şehir merkezlerinde, kırsalda hem de denizde görev yapacaklar. Bu arkadaşlarımız 1680 araçla bu görev yürütecekler. Havada, kara ve deniz araçlarıyla destek alınarak bu takipler, tedbirler devam ettirilecek. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak alışveriş alanlarda eğlence ya da kutlama yapılacak toplu alanlarda her türlü güvenlik tedbirleri alındı. Yarın gün içerisinde trafikle ilgili de ekip sayımızı arttırdık" diye konuştu.

'GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK'

Sağlık ekiplerinin zaten 24 saat görev başında olduğunu dile getiren Vali Elban, "Ekiplerimizi de takviye ettik. Vatandaşlarımızın inşallah bir sağlık sorunuyla karşılaşmazlar. Ancak, karşılaşmaları durumda, başta acil servislerimiz olmak üzere her türlü sağlık kuruluşlarımızda tedbirlerimizi almış durumdayız. Yılbaşı gecesi haberleşme ve iletişimin kesilmemesi için ilgili kurum ve kuruluşlarımızla da tedbirlerimiz aldık. Enerjinin sağlıklı işlemesi ve kesilmemesi ile ilgili de her türlü tedbirler de alınmış durumda. Biz sadece güvenlik tedbiri değil aynı zamanda o akşam evlerinde ya da değişik mekanlarda yılbaşına girecek olan vatandaşlarımızın gıda güvenliğinin ve sağlıklı gıdaya erişimleri için de başta İl Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere tüm ekiplerimizle sahada gıda denetimleri, iş yeri denetimlerini yoğun bir şekilde ve titizlikle devam ettiriyorlar. O gece muhtemel bir sıkıntı olmaması amacıyla AFAD personelimizde hazır olarak görev başında olacak. Her gün olduğu gibi 7/24 112 Acil Çağrı Merkezimiz vatandaşlarımızdan gelecek her türlü ihbarları ilgili birimlere ulaştırmak üzere görevlerinin başında olacak" dedi.

Vali Elban şöyle devam etti: "İzmirli hemşerilerimizin ve yılbaşı programını ilimizde geçirecek olan misafirlerimizin huzurla, keyifle, güvenle, sağlıklı bir şekilde yeni yıla girmeleri ile ilgili başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum kuruluşlarımızla gerekli olan tedbirleri aldık. Azami dikkat ve özenle bu tedbirleri yılbaşı sabahına kadar sürdürerek vatandaşımızın yeni yıla huzurla girmesini temin etmek için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz."