Vali Su'dan Dicle Nehri'nde boğulan öğrencinin ailesine taziye ziyareti - Haberler

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Vali Su'dan Dicle Nehri'nde boğulan öğrencinin ailesine taziye ziyareti

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Vali Su'dan Dicle Nehri'nde boğulan öğrencinin ailesine taziye ziyareti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, önceki gün Dicle Nehri'nde arkadaşları Enes Can ve Yunus Vural'la akıntıya kapılarak boğulan Vali Aydın Arslan Fen Lisesinde öğrenci Osman Yetişgin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, önceki gün Dicle Nehri'nde arkadaşları Enes Can ve Yunus Vural'la akıntıya kapılarak boğulan Vali Aydın Arslan Fen Lisesinde öğrenci Osman Yetişgin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Su, beraberinde Silvan Kaymakamı Murat Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile Silvan ilçesinde Yetişgin'in ailesini ziyaret etti.

Taziyeevinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Aileye taziye dileklerinde bulunan Su, aynı olayda hayatını kaybeden Yunus Vural'ın Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki annesi Elif Vural ile Enes Can'ın Şırnak'ın İdil ilçesindeki ağabeyi Ferhan Can'ı arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Diyarbakır Enes Can Dicle su Güncel Haberler

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