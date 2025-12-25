Haberler

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten Regaip Kandili mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Regaip Kandili ve üç ayların başlangıcı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu mübarek günlerin barış, dostluk ve kardeşlik için önemli olduğunu vurguladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Regaip Kandili ve üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, bereket ve maneviyat mevsimi olarak nitelendirilen mübarek üç aylara girildiğini belirtti.

Mübarek üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi Regaip Kandilini idrak etmenin huzurunun yaşandığını ifade eden Soytürk, kandillerin, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı ve maneviyatın arttığı en özel günler olduğunu vurguladı.

İslam aleminin kandilini tebrik eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızın olduğunu bir kez daha hatırlamalı, bu anlamlı günün, barışa, dostluğa, kardeşliğe vesile olması için üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz.

Bu vesileyle, ülkemiz ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve mübarek üç aylarını tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

