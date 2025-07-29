Vali Soytürk, Orman Yangınından Etkilenen Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesinde 2 hafta önce çıkan orman yangınından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kızılcaterzi, Kocaali, Sofu, Şenköy ve Yeniköy mahallelerinin muhtarlarıyla gerçekleştirilen toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda, mahallelerin sorunları, yanan alanlar ile ilgili yapılacak çalışmalar, ormanların tekrar canlandırılması için yapılması gerekenler konusunda istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da katıldı.