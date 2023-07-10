Vali Sonel: " Ordu'da 47 vatandaş güvenli alanlara yerleştirildi"

ORDU - Ordu Valisi Tuncay Sonel, ilde etkili olan sel ve heyelanların ardından 351 işyeri, 32 konut ve 35 aracın etkilendiğini, riskli 13 konuttan toplamda 47 vatandaşın tahliye edildiğini söyledi.

Ordu genelinde 8 Temmuz akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Altınordu ilçesine 92, Fatsa ilçesinde 120 ve Perşembe ilçesinde 130 kilogram yağış düşen Ordu'da İl genelinde çok sayıda su baskınları, sel ve heyelanlar yaşanırken, ekipler çalışma başlattı, riskli noktalarda önlem aldı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şiddetli yağışların başladığı günden itibaren çalışmaların devam ettiğini söyledi. Vali Sonel, "Bugün 3'üncü gün, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, İçişleri Bakanımızın talimatları ile bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, dün AFAD Başkanımız buradaydı. Devletimizin bütün imkanları ile Ordu Büyükşehir Belediyemiz ve 19 ilçemiz ile milletimizle el ele selin ve heyelanın yaralarını kısa sürede Allah'ın izniyle sarmaya çalıştık. Ordu genelinde Altınordu ilçemize metrekareye 92 kilogram, Fatsa'ya 120 ve Perşembe ilçemize de 130 kilogram yağış düştü. Allah'a şükür can kaybı yok, 3 vatandaşımızı AFAD'dan arkadaşlarımız kurtardı, sağlık durumları gayet iyi" dedi.

"Ordu'da 351 işyeri, 32 konut, 35 araç sel ve heyelandan etkilendi"

Hasar gören ev, işyeri ve araçlar için hasar tespit çalışmalarının başladığını ifade eden Vali Sonel, "Ordu'da 351 işyeri, 32 konut, 35 araç sel ve heyelandan etkilendi. Hemen hasar tespit komisyonlarımız ilk gün sabah saat 05.00 itibarıyla kurmuş olduk ve esnaflarımız, işyerleri dolaşıldı. Onların zararları tespit edildi. Devletimiz güçlü, devletimizin şefkat ve sıcaklığını göstermeye gayret ediyoruz. yağışların olduğu ilk günden itibaren tüm ekiplerimiz ile beraber sahadayız. Ordu-Samsun Karayolu Altınordu geçişinde sahil yolunda heyelandan dolayı çok ciddi bir tehlike vardı ve kapanmıştı, güzel bir çalışma ile orası ulaşıma açıldı. Ordu-Giresun Sahil Yolu Gülyalı geçişinde de heyelan vardı ve orada da güzel bir çalışma yapıldı ve hattımız açık. Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda da heyelanlar meydana geldi ve risk almayarak trafiği kapattık, Gölköy ilçesi üzerinden verdik. Aksama yok ancak işimizi sağlam yapmamız lazım. Şimdi de oranın açılması için çalışıyoruz. Büyük bir felaket ki her köprü başına iş makineleri koyduk ve hep birlikte sel ve heyelanın zararlarını en az şekilde gidermek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"47 vatandaş güvenli alanlara yerleştirildi"

Vali Tuncay Sonel, şu ifadelere yer verdi:

"Ordu genelinde Altınordu risk altında olan 3 evden 12 vatandaşımız, Fatsa ilçemizde de risk altında olan 10 evde 35 vatandaşımız olmak üzere 47 vatandaşımız AFAD ekiplerimiz tarafından güvenli yerlere yerleştirildiler. Risk altında olan evleri tahliye ediyoruz ki Allah muhafaza bir sıkıntı yaşamayalım."