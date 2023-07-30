Ordu Valisi Tuncay Sonel, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde şehit olan Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in oğlu Çağan Demirer'in sünnet töreni için makam aracını tahsis etti. Çağan Demirer, babasının mezarı başında dua etti ve sünnet programında doyasıya eğlendi.

Vali Sonel, makam aracını şehit oğlunun sünnet aracı olarak tahsis etti

ORDU - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim 2016 tarihinde yol kontrolü sırasında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in oğlu Çağan Demirer'in sünnet töreni için makam aracını tahsis etti.

Vali Tuncay Sonel, babası şehit olduğunda henüz 3 aylık olan Çağan Demirer için sünnet töreni düzenleneceğini öğrenince makam aracının sünnet arabası yapılması talimatını verdi. Balonlarla süslenen makam aracında şehidimizin defnedildiği Gürgentepe İlçesi Ağızlar Mahallesi'ne gelen Çağan Demirer, babasının mezarı başında dua etti.

Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla hazırlanan organizasyonda güzel vakit geçiren 7 yaşındaki Çağan Demirer'in yapılan şehir turu konvoyunda mutluluğu ve tebessümü ise fotoğraf karelerine yansıdı. Çağan Demirer, makam aracını kendisine tahsis eden Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti. Şehit evladı Çağan Demirer için Gürgentepe spor salonunda da bir program düzenlendi. Sünnet programında Çağan doyasıya eğlendi.

Şehit Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in eşi Burcu Demirer annesi Susam, babası Cemal Demirer, Vali Tuncay Sonel'e teşekkür ederek, duygularını dile getirdiler

Programda, Gürgentepe Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Belediye Başkanı Yaşar Şahin de hazır bulundu.