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Vali Şıldak, ‘Yılın Kareleri’ oylamasında tercihini yaptı

Vali Şıldak, ‘Yılın Kareleri’ oylamasında tercihini yaptı
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini açıkladı. Vali, 'Özgür Suriye' kategorisinde de bir fotoğrafa oy verdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Vali Şıldak, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafına oy veren Şıldak, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" adlı fotoğrafını tercih eden Vali Şıldak, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" ve "Spor" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Gece atlayışı" başlıklı karelerinden taraf oyunu kullandı.

Tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Vali Şıldak, "Fotoğraflar çok başarılı karelerden oluşmuş. 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğraflardan seçimimi yaptım. Fotoğraflar her yıl olduğu gibi çok güzeldi. Bu yılın farkı 'Özgür Suriye' kategorisinin eklenmesiydi. Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını ve foto muhabirlerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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