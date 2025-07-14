Vali Şıldak'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine davet

Vali Şıldak'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine davet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, vatandaşları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında organize edilen etkinliklere davet etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, vatandaşları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında organize edilen etkinliklere davet etti.

Vali Şıldak, makamında düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılında Şanlıurfa Valiliği koordinesinde çok sayıda etkinlik düzenleneceğini belirtti.

Milli birlik ve beraberliğin simgesi olan bir günde vatandaşlarla buluşmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Şıldak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasi şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere milli irademize sahip çıkan tüm vatandaşlarımızın dik duruşunu onurlandıran bir program hazırladığımıza inanıyorum. Büyük buluşmaya halkımızı davet ediyorum. Vatanımıza olan sevdamızı, bayrağımıza olan tutkumuzu göstermek ve güçlü Türkiye için 'Zaferin adı Türkiye' demek için hep birlikte Rabia Meydanı'nda güç birliği yaparak beraberlik ve kardeşlik ruhunun Şanlıurfa'da en güzel şekilde tecelli edeceği ortamı hep birlikte oluşturalım diyorum. ve bütün Şanlıurfa'yı istisnasız olarak Rabia Meydanı'nda görmek istediğimi özellikle yeniliyorum."

Vali Şıldak, etkinlikler kapsamında gün içerisinde Mevlidi şerif, fotoğraf sergisi bisiklet turunun yanı sıra akşam namazını müteakip de anma töreninin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var

Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker hayatını kaybetti
Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış

Ayşe Tokyaz'ın katili eski polisten kan donduran plan
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu

Anneyi katlettiler, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.