Vali Şıldak sürücüleri uyardı, bayram hediyesi verdi

BALIKESİR - Balıkesir'de Vali Hasan Şıldak'ın katılımıyla Kurban Bayramı öncesi ve sonrası büyük yoğunluk yaşanan ve çok önemli bir geçiş güzergahı olan Balıkesir-Çanakkale kara yolu Edremit'te "Trafik Farkındalığı Uygulaması" gerçekleştirildi.

Sürücülere kurallara uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunma geleneğini Edremit'te bu bayram öncesi de sürdüren Şıldak, vatandaşların bayramlarını kutlayarak hediyeler verdi. Araçlardaki çocuklara da oyuncak hediye edildi.

Vali Şıldak beraberinde Şehit Hambiyey Meydanı'nda İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Ali Yıldız ile Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer'le durdurulan araçlardaki hoş sohbeti ile dikkat çekerken, "Her bayram öncesi olduğu gibi sürücülerimize hatırlatma yapmak için yine yoldayız. Temel amacımız insanımızın evinden dışarıya adımını attığı andan itibaren güvenlik içerisinde huzurlu bir ortamda tatilini geçirebilmesidir. Üzücü kazalar yaşansın istemiyoruz. Bunun için yollarımızda trafiğe dikkat diyeceğiz. Onlara bir kez daha seslenmek istiyorum; lütfen dikkat edelim, emniyet kemeri bulunmadan, bebek koltuğu bulunmadan, cep telefonuyla meşgul olmadan, hız sınırlarını aşmadan, hatalı sollama yapmadan ve de uykusuz vaziyette araç kullanmadan dikkatli bir şekilde seyahat edelim. Lütfen bayram sevincini hüzne boğmayalım. Tatil boyunca da bulundukları yerde de hareketlilik devam edecektir. Direksiyona geçtikleri her anda bu dikkati lütfen sevdiklerinden esirgemesinler. Tatil boyunca trafik denetimlerimiz de en üst seviyede devam edecek. Karayollarımızda ve kırsal bölgelerimizde ekiplerimiz görev başında olacak. Balıkesir-Edremit ve Edremit-Ayvalık hattında trafik denetimlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Her 10 kilometrede bir ekibimiz olacak. Tüm vatandaşlarımızı, misafirlerimizi trafik konusunda duyarlı olmaya, bilinçli olmaya ve lütfen hız sınırlarına uymaya davet ediyoruz" dedi.

Şıldak, vatandaşların huzur içinde bayram geçirebilmeleri için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlıkları, bölge ve trafik birimlerinin ilçelerle teyakkuz halinde denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü sözlerine ekledi.