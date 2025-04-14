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Vali Shapiro'nun Evi Kundaklandı, Şüpheli Gözaltına Alındı

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Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro'nun evi kundaklandı. Olayla ilgili 38 yaşındaki Cody Balmer gözaltına alınırken, Valinin ailesi saldırıda yaralanmadı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro'nun evini kundakladığından şüphelenilen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Amerikan NBC News kanalında yer alan habere göre, yetkililer düzenlenen basın toplantısında Vali Shapiro'nun evindeki yangına ilişkin gelişmeleri aktardı.

Pensilvanya polisi yetkilisi George Bivens, üzerinde "ev yapımı" yanıcı düzenekler bulunan 38 yaşındaki şüpheli Cody Balmer'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Pensilvanya Bölge Savcısı Fran Chardo da Vali Shapiro'nun evini kundakladığından şüphelenilen Balmer'ın "cinayete teşebbüs, terörizm, ağırlaştırılmış kundaklama" gibi suçlarla yargılanacağını aktardı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'nin açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Vali Shapiro ve ailesi bu saldırıda yaralanmadığı için Tanrı'ya şükürler olsun." ifadesini kullandı.

Vance, paylaşımında, olayın sorumlusunun bir an önce adalete teslim edilmesini umduğunu belirtti.

Vali Shapiro'nun evine saldırı

Harrisburg İtfaiye Bürosundan yapılan açıklamada, ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro'nun evinin kundaklandığı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Soruşturma devam ediyor ancak Pensilvanya Eyalet Polisi, bunun bir kundaklama olduğunu belirtmeye hazır." ifadesi kullanılmıştı.

Söndürülen yangında konutun ciddi zarar gördüğü belirtilen açıklamada, yangın esnasında Vali ve ailesinin konutta olduğu, kendilerinin zarar görmeden tahliye edildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, farklı ajanslar arasında koordinasyonla soruşturmanın başlatıldığı, sorumlunun tespit edilmesine katkı sağlayacaklara 10 bin dolar ödül verileceği aktarılmıştı.

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Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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